Instagram, ag. Ranieri: "Firma speciale, tornare alla Roma è la chiusura di un cerchio. Bentornato a casa Claudio" (FOTO)

Nella giornata odierna Claudio Ranieri è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore della Roma per la terza volta in carriera e Pietro Chiodi, agente dell'allenatore di Testaccio, ha espresso tramite un post su Instagram tutta la sua gioia per la chiusura della trattativa. Ecco il suo messaggio: "Ogni firma ha una storia, ma questa è speciale. Tornare a bordo dell’AS Roma è un cerchio che si chiude, un percorso che parte dal cuore e ritorna alla passione di sempre. Sono orgoglioso di rappresentare Mister Ranieri, un uomo che incarna i valori di questa città e di questa squadra, con un amore che va oltre il calcio. Bentornato a casa Claudio".

