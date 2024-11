Facebook, la gioia dell'AIRC per il ritorno di Ranieri: "I Friedkin non potevano fare scelta migliore. Dai calciatori ci aspettiamo impegno, grinta e attaccamento alla maglia"

Il ritorno di Claudio Ranieri alla Roma sembra aver ridato all'ambiente giallorosso un po' di entusiasmo e tra i tanti messaggi positivi spicca quello dell'AIRC, l'Associazione Italiana Roma Club: "La Roma riparte da Ranieri. I Friedkin in questo momento non potevano fare scelta migliore - la nota condivisa su Facebook - . Ranieri, romano, romanista, un figlio di Roma che ha giocato e allenato la nostra squadra e che ritorna con un bagaglio di esperienza che in questo momento serve alla Roma. Ci auguriamo che mister Ranieri possa prendere per mano questa squadra, rimotivando e compattando il gruppo e cercando di dare alla squadra un'anima e un'identità. Ringraziamo la società per questa scelta e soprattutto per aver dato una prospettiva anche per il futuro, perché questo è ciò che i tifosi romanisti chiedono. I Roma club dell'AIRC saranno al fianco della squadra in Italia e all'estero come hanno sempre fatto e sosterranno i giocatori senza fischiare nessuno prima o durante le partite. Dai calciatori ci aspettiamo impegno, grinta e attaccamento alla maglia e se tutto questo ci sarà i risultati arriveranno. Buon lavoro a Mister Ranieri. Avanti così e forza grande Roma".