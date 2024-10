È passato un mese dall’operazione del belga Alexis Saelemaekers. Il calciatore, in occasione del match tra Spagna e Francia di Eleven All Stars, tra streamer e YouTuber, è stato ripreso da un suo amico mentre si avvicina verso lo stadio con le stampelle. Il suo rientro è previsto per dopo la sosta delle nazionali intorno a fine novembre.

