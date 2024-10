Social, Liedholm avrebbe compiuto 102 anni oggi. Il ricordo del club: "Hai scritto pagine che non dimenticheremo mai" (FOTO)

Ricorre oggi il compleanno di Nils Liedholm. Indimenticabile allenatore del secondo scudetto della Roma, lo svedese avrebbe compiuto 102 anni in questa giornata. Scomparso nel 2007, all'età di 85 anni, è stato in giallorosso in più occasioni: la prima negli anni '70, per poi tornare dopo un biennio al Milan e ancora un'altra volta da direttore tecnico tra il 1987 e l''89. Tornerà ancora, nel 1997, subentrando a Carlos Bianchi e raggiungendo le mille panchine in Serie A.

"Hai scritto pagine di storia che non dimenticheremo mai", si legge nel post della società sui social.