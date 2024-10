Mourinho: "Della Roma mi sarebbe piaciuto allenare De Rossi all'Inter o al Real". E spunta il like di DDR (FOTO)

Il canale di informazione calcistica ha rilanciato alcune dichiarazioni di José Mourinho a Sportbible, in cui l'ex tecnico giallorosso cita l'ex capitano e allenatore della Roma, Daniele De Rossi. "Rimpianti in carriera? Non aver mai allenato Messi, ma in realtà nessuno può farlo. È assurdo pensare di poterlo allenare perché è nato con tutto e sa già tutto. È lui che potrebbe insegnarti alcune cose. Puoi solo dire di aver avuto l'onore di averlo nella tua rosa - ha detto lo Special One -. Della Roma mi sarebbe piaciuto allenare De Rossi all'Inter o al Real, ma non è stato possibile. All'Inter volevo anche Totti, nonostante fosse già in età avanzata, ma anche quello non è stato possibile".

E tra i like al post di 'Cronache di Spogliatoio' spunta anche il 'mi piace' proprio di Daniele De Rossi.