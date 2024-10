Dopo l'intervnto chirurgico ad Anversa per la frattura del malleolo mediale, Alexis Saelemaekers prosegue nel suo programma di recupero. Nel frattempo l'esterno in prestito dal Milan, ha postato una Instagram story in cui si intravede una fasciatura intorno alla caviglia infortunata e operata. Il giocatore dovrà stare ai box ancora per diverse settimane.