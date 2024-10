Instagram, la gioia di Pisilli per l'esordio in Nazionale maggiore: "Un giorno da ricordare" (FOTO)

Il 10 ottobre 2024 rimarrà una data indimenticabile per Niccolò Pisilli. Nella giornata di ieri infatti il centrocampista della Roma ha debuttato per la Nazionale maggiore in occasione della partita tra Italia e Belgio, valida per la terza giornata della fase a gironi della Nations League e terminata con il punteggio di 2-2. Partito dalla panchina, il classe 2004 è entrato in campo al minuto 80 al posto di Sandro Tonali. "Un giorno da ricordare", la didascalia che accompagna la foto pubblicata di Pisilli su Instagram.

