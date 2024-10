Instagram, la frecciatina di Bove dopo Fiorentina-Roma e il riferimento al numero di maglia in giallorosso: "Il gol 4 al 52’. Il cerchio della vita". E l'agente 'sbeffeggia' Souloukou: "Adrena-Lina" (FOTO)

La Roma sprofonda all'Artemio Franchi di Firenze e incassa un pesantissimo ko per 5-1 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. I giallorossi hanno disputato una pessima partita e nel tabellino dei marcatori è presente anche Edoardo Bove, autore del classico gol dell'ex e anche di un assist in occasione della rete del momentaneo 3-1. Al termine della sfida il centrocampista ha pubblicato su Instagram alcune foto della serata, accompagnandole a una didascalia con un messaggio ben chiaro: "Qui e ora. Il gol 4 della serata al 52’. Il cerchio della vita". Il chiaro riferimento è infatti al numero di maglia indossato nella sua avventura alla Roma: alla Fiorentina ha scelto il 4, mentre in giallorosso ha vestito il 52 dalla stagione 2020/21 a quella 2023/24, per poi passare al numero 8 (senza però mai scendere in campo) prima di essere ceduto alla Viola nella recente sessione estiva di calciomercato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Bove (@edo_bove)

Tra i tantissimi mi piace (tra cui quello di Paulo Dybala) e commenti, spicca quello di Diego Tavano, agente del centrocampista. Il procuratore si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa e ha usato un gioco di parole per lanciare una frecciatina all'ex CEO della Roma Lina Souloukou, riferendosi probabilmente alla decisione di cedere il calciatore alla Fiorentina: "Adrena-Lina", il commento di Tavano.