Una carrellata di foto della partita di ieri contro l'Inter conclusa da un'immagine che vede un uomo-lupo con un drink in mano e un'espressione minacciosa: così si è mostrato Manu Koné su Instagram in serata. La serie di foto scorrevano sopra una didascalia, scritta in francese, che recitava: "La missione è lunga".