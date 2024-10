Instagram, Koné esulta dopo l'1-0 contro la Dinamo Kiev: "Vittoria". Hummels: "Importante" (FOTO)

La Roma vince 1-0 contro la Dinamo Kiev grazie al rigore trasformato da Artem Dovbyk e conquista la prima vittoria stagionale nella first phase dell'Europa League, salendo così a quota 4 punti dopo 3 giornate. Al termine della partita Manu Koné, rimasto in campo per tutto il match, ha espresso tutta la sua gioia sui social: "Vittoria", la didascalia che accompagna alcuni scatti della gara odierna.

Anche Mats Hummels ha sottolineato la vittoria della Roma. "Importante", ha scritto il tedesco su Instagram. Il difensore, nonostante una lunga fase di riscaldamento, non è sceso in campo contro la Dinamo Kiev, rimandando il suo esordio in giallorosso.