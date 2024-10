Instagram, Hummels posa con il premio 'Champions League Team of the Season 2023/24' e scherza: "Più trofei che minuti giocati finora" (FOTO)

Mats Hummels si conferma molto attivo sui social e quest'oggi ha pubblicato una foto mentre posa con il premio 'Champions League Team of the Season 2023/24', vinto grazie alle incredibili prestazioni con cui ha trascinato il Borussia Dortmund in finale. Ora però sembra un lontano ricordo, dato che il difensore centrale tedesco non ha disputato nemmeno un minuto in questa stagione e sul suo profilo Instagram ha scherzato proprio sul poco spazio trovato con la maglia della Roma: "Più trofei 'Champions League Team of the Season' che minuti giocati finora (la prendo sempre con umorismo, quindi interpretate questa battuta come tale). Un po' in ritardo per la festa, ma il pacco ha dovuto viaggiare da Dortmund a Roma".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mats Hummels (@aussenrist15)