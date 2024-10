Instagram, Hummels attende l'esordio: "Nuova settimana, nuove sfide e nuove opportunità" (FOTO)

Mats Hummels è rimasto in panchina anche in occasione di Roma-Inter e attende di esordire in maglia giallorossa. La chance, come da lui stesso anticipato, potrebbe arrivare nella prossima partita di Europa League contro la Dinamo Kiev, in programma giovedì alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Nella giornata odierna il difensore centrale tedesco ha pubblicato una foto su Instagram in cui suona la carica in vista dei prossimi impegni: "Nuova settimana, nuove sfide e nuove opportunità".