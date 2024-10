Instagram, Hummels dopo Roma-Dinamo Kiev: "Vittoria cruciale. Grazie ai tifosi per tutto l'amore" (FOTO)

Ieri sera, ha fatto scalpore l'ennesima esclusione dalla partita di Mats Hummels. Dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev, Ivan Juric ha dichiarato che il tedesco lo vede come un sostituto di Ndicka ma, visto il gran periodo dell'ivoriano, non se la sente di farlo uscire. L'ex capitano del Borussia Dortmund potrebbe anche aver pagato la carrellata di storie ironiche postate sui social nelle ultime settimane. Infatti, è un Hummels molto più serio quello che stamattina ha postato sul suo account Instagram una foto per celebrare i 3 punti ottenuti ieri: "Vittoria cruciale per noi. Grazie mille ai tifosi della Roma per l'affetto allo stadio, quando ci incontriamo in città e per i vostri bei messaggi qui".

