Instagram, Hummels dopo il ritiro di Nadal: "Grazie Rafa per gli ultimi 20 anni di Tennis incredibile" (FOTO)

Dopo il doloroso annuncio del ritiro di Roger Federer, è arrivato anche il dolorosissimo addio al tennis di Rafa Nadal. Il fuoriclasse spagnolo tramite il suo profilo Instagram ha comunicato con un messaggio struggente il suo ritiro dopo 20 anni di carriera. L'accaduto ha scosso tutti gli amanti dello sport e in particolare gli sportivi, come Mats Hummels. Il difensore della Roma tramite una storia pubblicata sul suo profilo di Instagram, ha ripubblicato il video di Nadal ringraziandolo per ciò che in questi anni ci ha fatto vedere. Ecco il messaggio del tedesco: "Dopo Roger, ora Rafa. Grazie per gli ultimi 20 anni di tennis incredibile. Raramente qualcuno ha fatto così tanto da non essere mai sconfitto finché la partita non è finita".

