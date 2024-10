Instagram, Hummels: "Contento del debutto in Serie A, dispiace per ciò che è successo in campo" (FOTO)

Dopo un lungo silenzio da parte dei giocatori della Roma a seguito della brutta sconfitta arrivata per 5-1 in casa della Fiorentina, a rompere gli indugi è Mats Hummels, che si è espresso sul proprio profilo Instagram. Il difensore tedesco, che ieri ha debuttato in maglia giallorossa con uno sfortunato autogol, ha commentato così il match di ieri sera: "Felice di aver finalmente debuttato in Serie A e per la prima partita con il club. Triste per tutto quello che ieri è successo in campo".

