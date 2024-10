Instagram, Gonalons si ritira: "Grazie calcio" (FOTO)

Maxime Gonalons si ritira. Il centrocampista, che ha vestito in carriera anche la maglia della Roma, annuncia il suo addio al calcio giocato tramite un post su Instagram. "Grazie calcio", scrive il 35enne francese che pubblica anche una serie di fotografie che lo ritraggono con le maglie dei club in cui ha militato: dalla divisa della Nazionale al Lione, passando per Roma, Siviglia e Granada, fino al Clermont. Tra i 'mi piace' c'è anche il like di Daniele De Rossi ed Edin Dzeko.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maxime Gonalons (@maximegonalons)