Instagram, Danso può tornare a giocare. Il messaggio: "Grazie Dio" (FOTO)

Kevin Danso può tornare in campo. Lo ha comunicato lo stesso difensore con un post su Instagram, nel quale ha pubblicato l'esito di un esame svolto in una clinica, che recita: "Uno studio approfondito e completo del cuore di Kevin non ha rilevato alcun danno al muscolo cardiaco o alcuna anomalia nervosa che possa causare o favorire lo sviluppo di aritmie pericolose. Sulla base dei dati disponibili, riteniamo che sia idoneo a giocare a calcio a livello agonistico".

Il commento del difensore: "Questo è abbastanza, grazie a Dio. Sono tornato, più forte che mai. Ci vediamo in campo".