Oggi il è il compleanno di Stephan El Shaarawy. L'esterno giallorosso, attualmente fermo ai box e in attesa di poter rientrare in gruppo in allenamento, compie 32 anni. Il club giallorosso ha augurato "buon compleanno" al numero 92 con un post su Instagram: "Happy birthday Elsha".

