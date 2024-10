Friedkin Group: i proprietari della Roma ristruttureranno il Toyota Stadium del Dallas FC. Lavori al via nel 2025 (VIDEO)

I Friedkin continuano ad investire nel calcio. E lo fanno col Dallas FC, squadra della MLS per cui, dal 2013, sponsorizzano col Toyota Stadium. E come annunciato questa mattina con un video pubblicato sui social del Friedkin Group, ora procederanno alla ristrutturazione dell'impianto per costruire un "luogo di livello mondiale che sarà una pietra angolare della comunità per gli anni a venire". I lavori inizieranno nel 2025.

The home of @FCDallas is getting a modern, new glow-up! @Toyota and The Friedkin Group‘s investment in the renovation represents their commitment to providing a world-class venue that will be a cornerstone of the community for years to come. Renovations will begin in early 2025. pic.twitter.com/Ooq63BWnFB

— The Friedkin Group (@friedkingroup) October 22, 2024