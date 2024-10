Fenerbache, "fallo" su Mourinho in allenamento: lo Special One ricorda il precedente con Kumbulla. Il difensore: "Scusa di nuovo mister" (VIDEO)

Sempre il solito Josè Mourinho. Lo Special One, infatti, ha pubblicato un video su Instagram nel quale durante, l'allenamento con il Fenerbache, viene colpito per sbaglio durante una sessione di possesso palla. "Lezione ai giovani allenatori che non indossano mai lo stesso colore dei giocatori. Possono passarti la palla.... o prenderti a calci da dietro", ha scritto il tecnico. Lo Special One ha taggato anche Marash Kumbulla, ricordando il precedente simile accaduto durante la sua esperienza in giallorosso. Non poteva mancare il commento del difensore albanese: "Scusa di nuovo mister". Anche Matic ha commentato il post ironicamente: "Meritato"

