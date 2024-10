Dieci anni fa la scomparsa di Stefano e Cristian, il ricordo della Roma: "Il vostro viaggio insieme a noi non si è interrotto quella notte"

Il 21 ottobre 2014, l'intero mondo giallorosso fu sconvolto dalla morte di Stefano De Amicis e il piccolo filgio Cristian, deceduti in un incidente sulla Nomentana rientrando dallo Stadio Olimpico dopo la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. E a distanza di 10 anni da quel terribile incidente, la Roma ha ricordato i due tifosi su X: "Stefano, Cristian. Sono passati 10 anni, ma il vostro viaggio insieme a noi non si è interrotto quella notte. Vi sentiamo vicini in ogni partita."

