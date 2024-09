X, Leao risponde alle critiche di Di Canio pubblicando l'esultanza con il saluto romano (FOTO)

Rafa Leao risponde a Paolo Di Canio e lo fa tirando in ballo l'esultanza con il saluto romano dell'ex laziale. Il commentatore di Sky Sport dagli studi dell'emittente televisiva aveva criticato aspramente il comportamento di Leao, che durante il cooling break di Lazio-Milan ha scelto di restare in disparte in compagnia di Theo Hernandez: "Se succede al dopolavoro grido 'ao stiamo parlando, si paga 10 euro per il campo'", e "è una vergogna", "da attaccare al muro, ma che state facendo?". La stella del Milan ha risposto con questa immagine, aggiungendo qualche puntino di sospensione.