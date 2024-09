X, l'Athletic esalta la sfida contro la Roma e mostra il gagliardetto di stasera: "Ricordi di una partita storica" (FOTO)

C'è grande fermento per l'attesissima sfida tra Roma e Athletic Club, valida per la prima giornata della first phase del nuovo format dell'Europa League. La società basca ha esaltato l'importanza di questa partita definendola "storica" e ha condiviso sul proprio profilo X il gagliardetto che il capitano della squadra spagnola consegnerà nelle mani di Gianluca Mancini. "Ricordi di una partita storica. Questo è il gagliardetto che consegneremo ai nostri avversari prima della partita di stasera", scrive l'Athletic.

? @OfficialASRoma ? Ricordi di una partita storica. Este es el banderín que entregaremos a nuestros anfitriones antes del partido de esta noche. ? @EuropaLeague #RomaAthletic #UniqueInTheWorld ? pic.twitter.com/8UZdB2DKL6 — Athletic Club (@AthleticClub) September 26, 2024