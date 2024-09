X, l'Athletic Club è a Roma: "I leoni riposano nella Città Eterna". Poi in romanesco: "Nun vedemo l'ora che se giochi" (FOTO)

L'Athletic Club è atterrato a Roma. I baschi sono arrivati nell'hotel in cui alloggeranno, mentre domani alle 21:00 scenderanno in campo per affrontare i giallorossi guidati da Ivan Juric. Sul profilo di X del club spagnolo è apparso un post con alcune foto dei giocatori pronti ad entrare all'interno del loro albergo con la descrizione: "I leoni riposano nella Città Eterna".

Hanno aggiunto anche un tweet in romanesco: "Bella Roma! Nun vedemo l'ora che se giochi"