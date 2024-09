X, l'Athletic Bilbao verso la Roma: "Siamo pronti". E c'è Nico Williams in copertina (FOTO)

Giovedì sera dallo Stadio Olimpico inizia l'avventura della Roma in Europa League: i giallorossi ospiteranno l'Athletic Bilbao nella prima sfida della fase campionato della competizione europea. Sponda spagnola in questi giorni c'era il dubbio sulle condizioni di Nico Williams, stella della squadra basca, che va però verso la convocazione: proprio l'Athletic Bilbao lo inserisce come uomo copertina nel post pubblicato su X in cui gli spagnoli si dicono "pronti" per l'Europa League.