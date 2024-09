X, il saluto di Hummels ai tifosi: "Felice di giocare per questo club. Ci vediamo allo stadio" (VIDEO)

Dopo Mario Hermoso, Daniele De Rossi abbraccia anche Mats Hummels per rinforzare il reparto difensivo. Il tedesco, arrivato oggi a Fiumicino e da questa sera ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, ha inviato un messaggio ai tifosi tramite X: "Ciao tifosi giallorossi. Sono Mats, un nuovo giocatore. Sono molto felice di giocare per questo club davanti a voi. Ci vediamo allo stadio. Daje Roma".

Mats is ready to get started! ? #ASRoma pic.twitter.com/Qp4yTOM8M1

— AS Roma English (@ASRomaEN) September 4, 2024