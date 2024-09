X, Boniek e la previsione su Dovbyk: "Farà una quindicina di gol"

In Roma-Udinese, match valido per la quinta giornata di Serie A e terminato con il punteggio di 3-0 per i giallorossi, l'assoluto protagonista è stato Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino ha sbloccato la gara con una conclusione mancina pazzesca e ha servito l'assist per il tris di Baldanzi, portando così a casa il premio di 'Man of the match'. Zbigniew Boniek, ex calciatore della Roma, ha lanciato una previsione sul numero di gol che Dovbyk realizzerà in stagione: "Ne farà una quindicina", il commento sul proprio profilo X.

Ne farà una quindicina ⚽️? https://t.co/PxqtiggbQx — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) September 24, 2024