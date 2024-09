VIDEO - FC25 Ratings: Mancini-Cristante sfidano Soulé-Baldanzi. E per la Femminile Linari-Giacinti contro Giugliano-Glionna

Nella giornata odierna il noto videogioco di calcio FC25 ha svelato le valutazioni della Roma maschile e femminile. I calciatori e le calciatrici, raggruppati in coppie, si sono sfidate in un quiz con l'obiettivo di indovinare il maggior numero di giocatori: Mancini e Cristante hanno 'affrontato' Soulé e Baldanzi, mentre Linari e Giacinti si sono 'scontrate' con Giugliano e Glionna.

Baldanzi: "È veloce".

Cristante: "Destro o sinistro?"

Baldanzi: "Destro". Soulé: "Ha i capelli un po' particolari".

Cristante: "Stephan (El Shaarawy, ndr)". Mancini: "Bravo Bryan".

Cristante: "Si tratta di un nostro compagno che ha i tatuaggi e ha un bel tiro". Baldanzi: "Pelle. Cristante: "Bravo! Baldanzi è forte".

Mancini: "Questi siamo io e Bryan, sicuro". Baldanzi: "Mancino". Cristante: "Angelino". Baldanzi: "No". Cristante: "Paulo". Baldanzi: "Ne mancava uno...".

Mancini: "L'anno scorso calciava i rigori. Nella prima parte li segnava, poi un po' di meno". Soulé: "Io". Cristante: "Bravo. Fammi leggere le statistiche... Velocità no, dovresti avere molto di più, sei il più lento di tutti". Soulé: "Almeno 87".

Baldanzi: "Non è alto, è basso". Cristante: "Te. Anzi Enzo, è basso, capelli scuri e con la barba".

Mancini: "Guarda il tiro...". Cristante: "Non becca mai la porta". Mancini: "Rapido, veloce e mancino". Baldanzi: "Io. Quando hai detto che non becca mai la porta ho capito".

Baldanzi: "Alto, moro e tatuato". Cristante: "Gianluca. Difesa e fisico ok, tiro deve essere più alto". Mancini: "Passaggio dovrei avere 62/63".

Mancini e Cristante: "Occhi azzurri e capocannoniere". Baldanzi: "Dovbyk". Cristante: "Bravo".

Baldanzi: "Alto e con la barba corta". Mancini: "Bryan". Baldanzi: "Era scontato, mancava solo lui...". Mancini: "Velocità solo 55...". Cristante: "Mi avete ammazzato. Dribbling meno". Mancini: "Velocità 75". Baldanzi: "Ti hanno ucciso".

Cristante e Mancini: "Molto 'caliente' quando gioca". Soulé: "Leo".

Cristante: "Bravi, bel pareggio. Portiamo a casa". Mancini: "Con dicevamo mancini o destro era troppo facile".

Linari: "Ha cambiato ruolo l'anno scorso, ora è più offensiva". Glionna: "Lei (indicando Giugliano, ndr)". Linari: "Sì. Giugliano: "Fantastico". Linari: "I valori sono abbastanza buoni, anche quelli difensivi". Giugliano: "Accettabili, dai. Difensivi molto bene direi".

Glionna: "Credo che sia la giocatrice che ha vinto più titoli". Giacinti: "Kumagai". Linari: "Ci ho pensato subito anche io".

Linari: "Può giocare sia a destra sia a sinistra". Giugliano: "Siate un po' più dirette". Giacinti: "La chiamano 'Ciuf, ciuf'". Glionna: "Lucia (Di Guglielmo, ndr)".

Giugliano: "È migliorata un sacco nei colpi di testa". Giacinti: "Sono io. Difesa 29...". Giugliano: "Credo dipenda dal fatto che tu sia una punta centrale". Giacinti: "Non lo accetto. Io difendo".

Linari: "Guesh". Giugliano: "Cosa significa?". Glionna: "Hawa (Cissoko, ndr)". Linari: "Esatto! Questa cosa non c'entra niente con il calcio".

Giugliano: "Fortissima nell'uno contro uno". Giacinti: "Haavi". Giugliano: "Noi siamo troppo dirette".

Giacinti: "L'hanno fatta meno difensiva di me...". Glionna: "Io". Giugliano: "Ti hanno dato 20". Glionna: "Te l'ho detto". Giugliano: "Tiro un po' di più". Giacinti: "Minimo 70, scusa m 67 è bassissimo". Glionna: "Per me è giusto".

Giugliano: "Arriva due ore prima agli allenamenti". Giacinti: "Linari". Giugliano: "Il tuo tiro è un po' da migliorare". Linari: "L'unico anno in cui ho segnato qualche gol e mi date 43...". Giacinti: "Come il mio 29, accettalo".

Linari: "Vroom, vroom". Giugliano: "Greggi".

Giugliano: "Si arrabbia spesso". Giacinti: "Sanne (Troelsgaard, ndr)". Linari: "Lo avrei detto anche io".

Tutte in coro: "Brave, ci conosciamo troppo bene".