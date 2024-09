Twitter, l'Athletic si prepara per la trasferta di Roma: il 'benvenuto' dei tifosi giallorossi, Campo Testaccio e la Curva Sud (VIDEO)

Giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico andrà in scena Roma-Athletic Bilbao, gara valida per la prima giornata della first phase della nuova Europa League. La società basca ha pubblicato su Twitter un video in cui si celebrano i luoghi più importanti del mondo Roma e si passa dal 'benvenuto' dei tifosi giallorossi ("A tutti i tifosi dell'Athletic, siete i benvenuti, vi aspettiamo!", "Benvenuti nella nostra città", "Vi aspettiamo a Roma!") ai murales di Mourinho, De Rossi e la lupa a Testaccio fino ad arrivare al Roma Club Testaccio, a Campo Testaccio e all'ingresso della Curva Sud.