Totti in Egitto: la sua Soccer School approda in Africa per la prima volta (FOTO)

Francesco Totti sbarca in Egitto: la Soccer School dell'ex capitano e dirigente della Roma si espande approdando per la prima volta in Africa. Lo annuncia Modon Developments, azienda nota nel settore immobiliare, condividendo su Instagram anche uno scatto dell'arrivo di Totti in Egitto: "Modon Developments accoglie con orgoglio la leggenda del calcio italiano Francesco Totti in Egitto per il lancio della Totti Soccer School, che debutta per la prima volta in Egitto e in Africa! Insieme portiamo il calcio al livello successivo".

