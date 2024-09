Roma, cori di alcuni tifosi sotto casa di De Rossi: "Uno di noi, Daniele uno di noi" (VIDEO)

L'esonero di Daniele De Rossi e l'arrivo di Ivan Juric sulla panchina della Roma ha scosso e non poco il mondo giallorosso. Da quando Dan e Ryan Friedkin sono arrivati nella Capitale, la spaccatura con i tifosi non è mai stata così evidente e così feroce. Il licenziamento di una bandiera del club, soprattutto per le dinamiche e per le tempistiche con cui è avvenuta ha portato moltissimi supporters a schierarsi dalla parte di DDR. Come condiviso tramite una storia su Instagram dalla moglie dell'ex tecnico della Roma, Sarah Felberbaum, ieri sera alcuni tifosi si sono riuniti sotto casa di De Rossi per mostrargli affetto in un momento complicato. Nel video pubblicato dall'attrice, che ringrazia per il sostegno, si sente intonare il coro: "Uno di noi, Daniele uno di noi".

