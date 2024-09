Instagram, Rosella Sensi: "Solidarietà alla Souloukou. Protesta legittima, purché resti civile"

La notizia di una scorta adottata per Lina Souloukou e i suoi due figli viene ripresa e commentata così da Rosella Sensi in un post su Instagram: "La protesta è legittima, come le critiche e il dissenso. Non lo è MAI la violenza che non appartiene alla nostra splendida tifoseria ma solo ad alcune mele marce. Io conosco bene quel senso di paura, ricordo i sassi lanciati verso la mia abitazione con mia figlia che aveva solo 25 giorni. Ho vissuto sotto scorta, e non auguro a nessuno di subire quel senso di sgomento. Esprimo per questo piena solidarietà alla Ceo della Roma Lina Souloukou. Mi auguro, ma ne sono certa, che le proteste restino civili e non si concentrino mai sulla vita privata delle persone che hanno il diritto di vivere liberamente e senza paura".

