Terzo figlio in arrivo per Leandro Paredes e la moglie Camila Galante. Ad annunciarlo è stata direttamente la coppia attraverso un reel Instagram. Il post condiviso mostra un video in cui i due reagiscono emozionati al risultato positivo del test di gravidanza. Queste le parole della moglie dell'argentino: "Ora sì. Ti aspettiamo tanto, amore mia Che Dio ti protegga e arrivi pieno di salute. Questa famiglia ti aspetta con felicità. Ti amiamo."

