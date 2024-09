Instagram, Menez annuncia l'addio al calcio. E spunta il commento di De Rossi: "In bocca al lupo amico mio. Che giocatore eri..." (FOTO)

Dopo aver annunciato in un'intervista la decisione di ritirarsi dal calcio giocato all'età di 37 anni, l'ex Roma Jeremy Menez ha confermato la propria scelta tramite un post sul proprio profilo Instagram: "Dopo 21 stagioni ai massimi livelli vorrei annunciare la fine del primo capitolo di questo magnifico libro. Ho vissuto tante esperienze grazie allo sport che amiamo così tanto e che ci fa emozionare. Ho sempre giocato per provare l'incredibile sensazione di quei 2/3 secondi dopo i gol e i passaggi decisivi che ti fa toccare le stelle. Vorrei ringraziare tutti i club, i presidenti, gli allenatori, i compagni di squadra, lo staff, i tifosi, gli avversari, gli arbitri, gli amici, i giornalisti e tutti coloro che ho incontrato. Il calcio mi ha dato tanto ed è ora di restituire qualcosa. Sono pronto a iniziare un nuovo capitolo, che si preannuncia molto emozionante e sempre legato al rettangolo verde. Vorrei concludere ringraziando i miei figli, i miei genitori e la mia famiglia, senza di loro questo sogno non si sarebbe realizzato. Grazie a tutti".

Tra i tanti commenti sotto il post spicca quello di Daniele De Rossi: "In bocca al lupo amico mio, che giocatore eri".