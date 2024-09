Instagram, la moglie di Smalling: "Siamo tristi di andarcene, non dimenticheremo mai questa città speciale" (VIDEO)

L'avventura di Chris Smalling alla Roma si è ufficialmente conclusa dopo ben cinque stagioni e il difensore centrale inglese si è trasferito a titolo definitivo all'Al-Fayha, club che milita in Arabia Saudita. Il calciatore ha salutato i tifosi giallorossi con un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram e nelle ultime ore anche la moglie, Sam Cooke, ha fatto lo stesso: "Roma è la nostra casa da ormai 5 anni e rimarrà per sempre nei nostri cuori.

Siamo tutti così tristi di andarcene. Grazie a tutti coloro che hanno reso questa avventura così speciale per noi. Ci siamo fatti tanti amici e non dimenticheremo mai questa città speciale.

In bocca al lupo alla Roma per il futuro. Ultimo, ma sicuramente non meno importante, grazie a Chris per essere sempre così coraggioso e onorevole. Ti amiamo, siamo orgogliosi di te e siamo qui per sostenerti sempre. Al prossimo capitolo".