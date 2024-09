Instagram, la moglie di De Rossi condivide lo striscione polemico della Curva Sud (FOTO)

Atmosfera insolita prima del fischio d'inizio di Roma-Udinese, con gran parte dei tifosi giallorossi che (come già annunciato) hanno atteso fuori lo stadio per poi entrare solo dopo la prima mezz'ora di gioco. Sui social la moglie di De Rossi Sarah Felberbaum ha deciso di non commentare, condividendo però una foto in bianco e nero dello striscione di protesta della Curva Sud: "Non rispettate i nostri valori e le nostre bandiere...Da oggi torniamo alle vecchie maniere!".