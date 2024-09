Instagram, Koné festeggia l'esordio con la Francia: "First" (FOTO)

Serata magica per l'Italia che ieri sera ha superato per 1-3 la Francia al Parc des Princes. Dopo un inizio shock, gli Azzurri di Luciano Spalletti sono riusciti a prendere le misure e a contrattaccare. Nonostante la sconfitta, anche il nuovo acquisto della Roma Manu Koné ha qualcosa da festeggiare. Il classe 2001, infatti, al minuto 58 del match ha fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore, disputando anche una buona partita, e ha condiviso il momento tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram con la frase: "First".

