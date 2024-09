Tornato dalla ottima avventura con la nazionale francese, Manu Koné si è subito preso in mano le chiavi del centrocampo della Roma e mister De Rossi lo ha schierato dal 1' minuto nel pareggio per 1-1 contro il Genoa. Il numero 17 è rimasto in campo per tutto il match e si tratta della seconda presenza con la maglia giallorossa dopo l'esordio nella gara contro la Juventus. "Di nuovo", la didascalia che accompagna il post pubblicato dal classe 2001 su Instagram.

