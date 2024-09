Nel pareggio per 0-0 tra Juventus e Roma ha esordito nella ripresa tra gli ospiti il francese Manu Koné, prelevato nei giorni scorsi dal Borussia Monchengladbach e autore di una buona prestazione in mezzo al campo. Il giocatore ha postato su Instagram alcune foto della partita, commentando così i suoi primi minuti in giallorosso: "First".

