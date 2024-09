Nella giornata di ieri la Roma ha conquistato il secondo successo consecutivo in campionato grazie alla vittoria per 2-1 in rimonta contro il Venezia nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Manu Koné, partito titolare e rimasto in campo per 58 minuti, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della partita: "+3", la didascalia che accompagna le foto.

