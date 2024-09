Joao Costa saluta la Roma e si trasferisce in Arabia Saudita. Da ieri è ufficiale la cessione dell'attaccante classe 2005 dal club giallorosso all'Al Ettifaq e su Instagram il brasiliano ha dedicato un pensiero per ringraziare e salutare il club: "Grazie Roma! Siete per sempre nel mio cuore".

