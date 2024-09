Conclusa la sosta per le Nazionali, spazio al campionato. Domenica la Roma farà tappa allo Stadio Luigi Ferraris per sfidare il Genoa di Gilardino nell'anticipo delle 12,30. E Mats Hummels fa il conto alla rovescia per la prima uscita stagionale con la Roma pubblicando su Instagram uno scatto durante la seduta di allenamento: "Prima partita", il messaggio del tedesco arrivato da svincolato in giallorosso.