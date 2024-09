Instagram, Hummels sull'esonero di De Rossi e l'arrivo di Juric: "Inizio folle" (FOTO)

Arrivato nella Capitale da svincolato al termine della sessione estiva di calciomercato, Mats Hummels attende di fare il suo esordio in maglia giallorossa. In panchina però non ci sarà Daniele De Rossi, con cui ha parlato prima di accettare il progetto giallorosso, bensì Ivan Juric, il quale ha preso improvvisamente il posto dell'esonerato DDR. Una situazione davvero inaspettata, tanto che lo stesso Hummels ha pubblicato su Instagram una foto con la didascalia "Inizio folle".