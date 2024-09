Instagram: Hummels non dimentica il suo passato e si guarda Borussia Dortmund-Heidenheim (FOTO)

Nonostante sia stato ufficializzato ormai da tempo come nuovo difensore giallorosso, il tedesco Mats Hummels non dimentica il suo passato. Il centrale infatti, per anni colonna portante del Borussia Dortmund, ha passato la serata guardando la partita di campionato dei gialloneri contro l'Heidenheim, terminata 4-2 a favore dei padroni di casa. Il tutto confermato da una storia pubblicata dal tedesco sul proprio profilo Instagram.