Instagram, Hummels impaziente per domenica: "Non vedo l'ora che arrivi la prima partita in casa" (FOTO)

Domenica, Ivan Juric farà il suo esordio sulla panchina della Roma. Il tecnico croato avrà modo di debuttare in casa allo Stadio Olimpico. La sfidante sarà l'Udinese, capolista di questo inizio di Serie A. Contro i friulani, però, potrebbe arrivare anche l'esordio di Mats Hummels, difensore di grande esperienza arrivato a parametro zero a calciomercato concluso. Il tedesco, che si è trovato in mezzo a questo cambio di guida tecnica, è impaziente per il match di domenica e ha voluto pubblicare una storia sul suo profilo Instagram scrivendo: "Non vedo l'ora che domenica arrivi la prima partita in casa".