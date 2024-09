Come per Mats Hummels, anche per Mario Hermoso quella di domani sarà la prima volta con la maglia della Roma, impegnata in casa del Genoa alle 12.30. E il difensore spagnolo, arrivato da svincolato a fine mercato, ha postato una foto su Instagram in cui è con la figlia a Trigoria scrivendo: "Noi siamo pronti".

