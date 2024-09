Instagram, Hermoso dopo la vittoria sull'Udinese: "Grande prestazione. Grazie per l'accoglienza". Hummels: "Presto anche in campo" (FOTO)

In mezzo alla contestazione da parte della Curva Sud, la Roma fa il suo e batte per 3-0 l'Udinese all'Olimpico. Ivan Juric bagna il suo esordio da allenatore giallorosso conquistando una vittoria che mancava da troppo tempo. Nel match di ieri contro i friulani ha trovato il suo esordio casalingo anche Mario Hermoso che tramite un post sul suo profilo Instagram ha commentato così: "Grande prestazione di squadra. Prima partita all'Olimpico, grazie per l'accoglienza".

Anche Mats Hummels dedica un post sul suo profilo Instagram alla vittoria di ieri contro l'Udinese. Ecco ciò che ha scritto il difensore della Roma: "Prima volta all'Olimpico- Prima vittoria. Presto anche in campo"