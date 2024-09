Instagram, Dzeko rincuora Dovbyk sotto al suo post: "Il gol arriverà amico mio" (FOTO)

L'inizio difficile di Artem Dovbyk, ancora senza gol dopo le prime 3 giornate di Serie A, ricorda lo stesso avvio avuto da Edin Dzeko l'anno del suo arrivo nella Capitale. L'attaccante ucraino il giorno dopo Juventus-Roma ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, dicendo di voler migliorare per poter aiutare la squadra. A rincuorarlo nei commenti è proprio l'attaccante bosniaco, ora in forza al Fenerbahce, che esprime un pensiero per la punta ex Girona: "Arriverà amico mio" (riferito al gol).