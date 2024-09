Tre punti in quattro partite: è questo il bottino finora accumulato dalla Roma in campionato dopo il pareggio con il Genoa a Marassi. Allo Stadio Luigi Ferraris termina 1-1 tra rossoblù e giallorossi, agganciati nel finale dal gol di De Winter. Dopo la gara Paulo Dybala ha affidato ad Instagram il suo pensiero: "Bisogna guardare avanti consapevoli di dover dare qualcosa in più ognuno. Daje Roma sempre".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)