Instagram, Dybala e la docu-serie su Di Maria: "Non possiamo non vederla" (FOTO)

Sulla piattaforma streaming Netflix è uscita in queste ore la docu-serie "Angel Di Maria: abbattere il muro", dedicata alla vita e carriera dell'attaccante argentino ora in forza al Benfica. Un appuntamento che non si è voluto perdere Paulo Dybala, suo compagno di nazionale per anni: l'attaccante giallorosso ha pubblicato infatti una storia su Instagram taggando proprio il classe 1988: "Non possiamo non vederla".